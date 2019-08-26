Под Днепром обнаружили обезглавленное тело ветерана АТО: жуткие детали трагедии и фото

В воскресенье, 25 августа, утром в Кривом Роге Днепропетровской области обнаружили обезглавленное тело мужчины, погибшим оказался ветеран антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Об этом сообщает местное издание "Первый городской".

Умерший лежал на рельсах, а голова была отрезана.

По данным правоохранителей, погибшему было 29 лет. В полиции предполагают, что произошел несчастный случай, в то же время в сети высказывают другие мнения.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 25 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады с позывным Тихон.

Между тем, в интернете обнародовали видео, на котором россиянин во время акции в Одессе попросил прощения у матерей и жен погибших на Донбассе бойцов Вооруженных сил Украины.