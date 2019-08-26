Под Киевом прогремел мощный взрыв в многоэтажке: подробности и фото с места

В городе Борисполь Киевской области в жилом доме случился взрыв газа.

Об этом пишет у себя на канале в Facebook сообщество "Киев оперативный".

Отмечается, что о взрыве на линию "102" сообщила местная жительница, 43 лет. По ее вызову на место прибыл патруль полиции.

Известно, что погибших вследствие происшествия в здании нет. 31-летний хозяин квартиры получил многочисленные ожоги и был доставлен в местную больницу. Пожара на месте событий зафиксировано не было. Никаких ранений не получили соседи пострадавшего.

Как сообщал "Апостроф", в конце июня в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв в многоэтажке, в результате которого погиб мужчина. Его квартира на Ленинском проспекте была уничтожена полностью.