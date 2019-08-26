Появились новые подробности и фото смертельного ДТП в Киеве

Полиция установила обстоятельства смертельной аварии с участием BMWв Киеве, как оказалось, автомобиль влетел в ограждение подземного перехода после столкновения с другим авто, которое входило в поворот.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

Трагическая авария произошла на перекрестке улицы Гарматной и проспекта Победы. Двое пассажиров BMW получили травмы и были доставлены в больницу, а девушка-водитель 28 лет погибла.

Следователи установили, что BMWстолкнулся с автомобилем Chevrolet, который входил в поворот на улицу Гарматную. После столкновения BMW выбросило за пределы проезжей части, оно врезалось в ограждение и загорелось.

Правоохранители опрашивают свидетелей происшествия и очевидцев, а также устанавливают причину аварии. Открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины, виновникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", 25 августа в селе Славское Львовской области автомобиль BMW после погони за мотоциклистом-хулиганом влетел в кювет, погибли два человека.