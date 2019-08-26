RU  UA  EN

вторник, 27 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 августа

12:40
Актер "Дизель шоу" рассказал о первых успехах реабилитации после трагического ДТП
12:35
Названа фамилия главного кандидата Зеленского на пост премьера
12:29
На Землю обрушилась рекордная жара за всю историю: в ООН бьют тревогу
12:25
Осень переносится: прогноз погоды на конец августа и начало сентября
12:24
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona угодила в шорт-лист именитой международной премии
12:20
Здравствуйте, я черт от Богдана: в сети ажиотаж из-за нового "скандала"
12:00
Харви Вайнштейну получил новые обвинения в сексуальном насилии: продюсер отрицает вину
11:54
Готов целовать ноги: сети взорвало фото "раба" Путина
11:46
Где смотреть онлайн Олимпиакос - Краснодар: расписание трансляций
11:44
Приехал удобрять Донбасс: сети разгневало видео признания российского "завоевателя"
11:38
В США умерла знаменитый дизайнер: в ее нарядах блистали Мишель Обама и Деми Мур
11:24
Российский город превратился в настоящий Мордор: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились новые подробности и фото смертельного ДТП в Киеве

понедельник, 26 августа 2019, 18:16
переглянути новину українською

Полиция установила обстоятельства смертельной аварии с участием BMWв Киеве, как оказалось, автомобиль влетел в ограждение подземного перехода после столкновения с другим авто, которое входило в поворот.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

Трагическая авария произошла на перекрестке улицы Гарматной и проспекта Победы. Двое пассажиров BMW получили травмы и были доставлены в больницу, а девушка-водитель 28 лет погибла.

Следователи установили, что BMWстолкнулся с автомобилем Chevrolet, который входил в поворот на улицу Гарматную. После столкновения BMW выбросило за пределы проезжей части, оно врезалось в ограждение и загорелось.

Правоохранители опрашивают свидетелей происшествия и очевидцев, а также устанавливают причину аварии. Открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины, виновникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", 25 августа в селе Славское Львовской области автомобиль BMW после погони за мотоциклистом-хулиганом влетел в кювет, погибли два человека.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Дня Независимости Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: