Ударил бутылкой по голове и потащил в кусты: в Днепре педофил совершил нападение на ребенка

В одном из районов Днепра жители заметили педофила, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку.

Как пишет в Facebook мать пострадавшей Юлия Романенко, инцидент произошел в Новокодацком районе города.

"Жители нашего района, пожалуйста предупредите своих детей (в особенности девочек), сегодня была попытка изнасилования моей дочери, по дороге к пляжу, который находится на против магазина КОМФИ, возле новой церкви. Мразина (других слов у меня нет) ударил её по голове бутылкой и начал тащить в кусты, Слава богу в это время вышли люди и спугнули гада", - пишет она.

Женщина добавила, что нападавший успел сбежать с места преступления.

"Может кто видел хоть в какую сторону эта тварь убежала: Одет во все чёрное футболка и джинсы, возраст лет 40-45 волосы тёмные с сединой кожа очень смуглая рост 1.70. Буду благодарна за любую информацию. Дочери наложили 6 швов порезано все лицо, девочке 15 лет. Берегите своих детей", - добавила она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве в общественном транспорте поймали опасного извращенца, на место вызвали полицию.