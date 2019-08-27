На оккупированном Донбассе вспыхнул мощный пожар: опубликованы фото и видео

Во вторник, 27 августа, в районе Новоазовского ветропарка на оккупированной боевиками ДНР территории вспыхнул мощный пожар.

Соответствующие фото обнародовали в сети.

Террористы утверждают, что пожар начался из-за боевых действий.

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Также в сети появилось видео с места.

Как сообщал "Апостроф", 30 июня возле сел Широкино и Бердянское на Донбассе вспыхнул масштабный пожар, который угрожал позициям украинских военных. Местные жители сначала боролись с огнем собственными силами, потом подключились военные и спасатели.

Ранее в одном из пансионатов курортного поселка Седово, который расположен на оккупированной части Донецкой области, произошел крупный пожар. Огонь уничтожил кровлю и перекрытие на площади 672 кв.м, внутреннюю обшивку стен в 24 номерах, мебель и вещи, а также 48 оконных блоков.