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Сердце разрывается: на популярном украинском курорте произошло страшное ЧП
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Сердце разрывается: на популярном украинском курорте произошло страшное ЧП

вторник, 27 августа 2019, 22:58
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В воскресенье, 25 августа, под Одессой погиб 21-летний иностранец, которого не удалось спасти после ЧП в море.

Об этом сообщает Бессарабия INFORM.

В какой-то момент внимание отдыхающих привлекли крики девушки, которая в сопровождении пятерых мужчин пыталась вынести из воды своего брата, жителя Молдавии. К парню, не подающему признаки жизни, подбежали родители и другие отдыхающие.

Людей, способных квалифицировано оказать первую помощь парню, рядом не оказалось. За жизнь парня, у которого все это время прощупывался пульс, боролись до приезда скорой помощи, а добирались медики, по словам свидетелей, около 40 минут.

Медики увезли парня в больницу, но он скончался в карете скорой помощи.

"Скорая" приехала на УАЗе еще времен СССР, человек в кому ушел, в "скорой" нет медицинского оборудования, кроме держателя для капельницы! Этот парнишка обязан был выжить! Сердце разрывается", - прокомментировала очевидица.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Севастополе на территории яхт-клуба "Юг" в бухте Омега во время шторма утонули две российские спортсменки.

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