Кричала и молилась: появился рассказ пострадавшей в страшном ЧП в Дрогобиче, видео

Одна из пострадавших во время обвала дома в Дрогобыче, под Львовом, в результате взрыва в котором погибли два человека, рассказала о том, что пришлось пережить.

Об этом сообщает ТСН.

"Звуки как будто приближались. Они были очень похожи на те, как бросают камни. Я легла под плиту, держалась одной рукой о что-то металлическое. Я слышала крики, я позвонила на "103", в руке был телефон", - вспоминает женщина.

Квартира женщины расположена на втором этаже. Кроме нее, в квартире были ее муж, 9-летняя дочь и совершеннолетний сын.

"Я слышала голоса своих детей, слышала голос соседки. Она, к сожалению, уже умерла, потому что провалилась дальше. Мужчину не нашли до сих пор", - добавляет она.

По ее словам, ее дочку и сына достали из-под завалов за несколько часов.

"Я спала ночью и услышала, как что-то трясется и на меня упала стена. Мне было очень страшно, мне не было чем дышать. Я кричала и молилась", - рассказала дочь женщины, которая также оказалась в эпицентре ЧП.

Подробнее о страшном ЧП под Львовом, в результате которого есть как минимум двое погибших, читайте в материале "Апострофа": Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео.