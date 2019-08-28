RU  UA  EN

четверг, 29 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 августа

17:22
​У Зеленского сообщили, когда будет сформирован новый Кабмин
16:21
​Украина не смогла продать за долги принадлежащий России банк
13:18
​В Украине вводят новое правило при оформлении паспорта
11:17
​Известный мессенджер выпустит свою криптовалюту: названа дата
09:35
​Гривна неожиданно подешевела: свежие цифры от НБУ

27 августа

18:07
Фирма Коломойского начала поставки угля для "Центрэнерго": опубликован документ
18:03
Владельцам фур в Украине готовят неприятный "сюрприз": появились детали
17:08
Умерли тысячи людей: в США вынесли приговор известному производителю лекарств
16:51
​"Забыл" про миллион: против одиозного экс-чиновника СНБО завели дело
16:02
​Как идет возведение "Северного потока-2": строители дали свежий отчет
15:01
​Чехия сделала приятный сюрприз украинским заробитчанам
14:10
Что происходит с гривной после праздников: фото обменника
Все новости

Кричала и молилась: появился рассказ пострадавшей в страшном ЧП в Дрогобиче, видео

среда, 28 августа 2019, 23:23
переглянути новину українською

Одна из пострадавших во время обвала дома в Дрогобыче, под Львовом, в результате взрыва в котором погибли два человека, рассказала о том, что пришлось пережить.

Об этом сообщает ТСН.

"Звуки как будто приближались. Они были очень похожи на те, как бросают камни. Я легла под плиту, держалась одной рукой о что-то металлическое. Я слышала крики, я позвонила на "103", в руке был телефон", - вспоминает женщина.

Квартира женщины расположена на втором этаже. Кроме нее, в квартире были ее муж, 9-летняя дочь и совершеннолетний сын.

"Я слышала голоса своих детей, слышала голос соседки. Она, к сожалению, уже умерла, потому что провалилась дальше. Мужчину не нашли до сих пор", - добавляет она.

По ее словам, ее дочку и сына достали из-под завалов за несколько часов.

"Я спала ночью и услышала, как что-то трясется и на меня упала стена. Мне было очень страшно, мне не было чем дышать. Я кричала и молилась", - рассказала дочь женщины, которая также оказалась в эпицентре ЧП.

Подробнее о страшном ЧП под Львовом, в результате которого есть как минимум двое погибших, читайте в материале "Апострофа": Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео.

Фотовзгляд

Все галереи
Советник президента США Джон Болтон почтил память погибших украинских военных

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: