Обрушение дома в Дрогобыче: появились тревожные данные о новых разрушениях и фото

Стали известны новые страшные подробности с места взрыва в жилом доме в городе Дрогобыч, под Львовом, в результате которого погибли два человека.

Об этом говорится на сайте местного городского совета.

Так, на месте произошел обвал верхней плиты, нависшей над руиной. "Никто из спасателей не пострадал. Также состоялся осмотр подъездов экспертом, по заключению которого угроз дальнейшего обвала в соседних подъездах нет. Жителям позволят забрать основные вещи из квартир", - уточняется в пресс-службе.

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В результате инцидент эвакуировали 103 человека, четверо семей нуждаются в новом жилье. Сейчас готовят опоры для крыши чтобы предотвратить его обвала.

Подробнее о страшном ЧП под Львовом, в результате которого есть как минимум двое погибших, читайте в материале "Апострофа": Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео.