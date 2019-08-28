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Обрушение дома в Дрогобыче: новые скандальные подробности и данные о жертвах

среда, 28 августа 2019, 15:11
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Появились новые подробности взрыва в жилом доме в городе Дрогобыч Львовской области, в результате которого погибли два человека.

Как рассказала "Обозревателю" жительница одного из соседних домов, жители пострадавшей многоэтажки недавно жаловались в ЖЭК на большую трещину в доме.

"Моя соседка оказывала помощь людям из этого дома. Пришла и рассказывает, что упал целый подъезд, только крыша уцелела. Жители же ей рассказывали, что за два-три дня перед обрушением они ходили в ЖЭК и жаловались на большую трещину в стене дома. А им там сказали, мол, делайте ремонт своими силами", - сказала женщина.

В данный момент в полиции подтвердили информацию о погибших мужчине и женщине, личности которых устанавливаются. В больницах города остаются семеро пострадавших в результате трагедии. Местные власти отмечают, что в подъезде всего проживало 14 человек, 13 из них были в здании в момент взрыва. Таким образом, под завалами остаются четыре человека, среди которых ребенок.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стала известна главная версия взрыва.

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