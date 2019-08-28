Обрушение жилого дома в Дрогобыче: главная версия и данные о пострадавших

Ночью на среду, 28 августа в Дрогобыче Львовской области обвалился жилой дом, пострадало семь человек, среди которых четверо – дети.

Об этом сообщил отдел коммуникаций местного управления полиции.

Все пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Женщину с двумя детьми экстренно эвакуировали во Львов, у нее тяжелая травма позвоночника, а у ее детей перелом бедра и черепно-мозговая травма соответственно.

Полицейские открыли уголовное производство по факту обвала по ст.270 УК Украины (умышленное повреждение объектов коммунального хозяйства).

В Львовской ОГА после обрушения собрали срочное заседание.

Позже в ГСЧС заявили, что причиной обрушения стал не взрыв газа, а ошибки при проектировании здания. Во "Львовгазе" подтверждают эту версию.

"Похоже, что были проблемы с подпорными стенами, ошибки при строительстве еще в 60-е", - заметил глава Львовского областного совета Александр Ганущин.

Также в сети появилось видео с места событий.

Как сообщал "Апостроф", 28 августа в российском городе Новосибирск во время реконструкции обрушилась стена одноэтажного здания, под завал попало более 10 рабочих.