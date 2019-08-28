RU  UA  EN

среда, 28 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 августа

17:22
​У Зеленского сообщили, когда будет сформирован новый Кабмин
16:21
​Украина не смогла продать за долги принадлежащий России банк
13:18
​В Украине вводят новое правило при оформлении паспорта
11:17
​Известный мессенджер выпустит свою криптовалюту: названа дата
09:35
​Гривна неожиданно подешевела: свежие цифры от НБУ

27 августа

18:07
Фирма Коломойского начала поставки угля для "Центрэнерго": опубликован документ
18:03
Владельцам фур в Украине готовят неприятный "сюрприз": появились детали
17:08
Умерли тысячи людей: в США вынесли приговор известному производителю лекарств
16:51
​"Забыл" про миллион: против одиозного экс-чиновника СНБО завели дело
16:02
​Как идет возведение "Северного потока-2": строители дали свежий отчет
15:01
​Чехия сделала приятный сюрприз украинским заробитчанам
14:10
Что происходит с гривной после праздников: фото обменника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Обрушение дома в Дрогобыче: появилось видео с парнями, которые первыми бросились спасать людей

среда, 28 августа 2019, 16:50
переглянути новину українською

В сети опубликовали новые кадры с места взрыва в жилом доме в городе Дрогобыч Львовской области, в результате которого погибло два человека.

В сюжете ТСН говорится, что под завалами продолжает оставаться ребенок 2015-го года рождения. Ему удалось позвонить родственникам из-под обломков обрушившегося дома.

На опубликованных кадрах видно, как молодые люди бросились спасать людей, которые оказались под завалами.

Момент на видео с 02:15.

Напомним, что жители дома рассказали о его аварийном состоянии. По словам одной из жительниц соседнего дома, жильцы жаловались на огромную трещину в здании, но на это никто не отреагировал.

Детальнее о взрыве в Дрогобыче читайте в материале "Апострофа": Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео.

Фотовзгляд

Все галереи
Советник президента США Джон Болтон почтил память погибших украинских военных

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: