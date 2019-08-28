Обрушение дома в Дрогобыче: появилось видео с парнями, которые первыми бросились спасать людей

В сети опубликовали новые кадры с места взрыва в жилом доме в городе Дрогобыч Львовской области, в результате которого погибло два человека.

В сюжете ТСН говорится, что под завалами продолжает оставаться ребенок 2015-го года рождения. Ему удалось позвонить родственникам из-под обломков обрушившегося дома.

На опубликованных кадрах видно, как молодые люди бросились спасать людей, которые оказались под завалами.

Момент на видео с 02:15.

Напомним, что жители дома рассказали о его аварийном состоянии. По словам одной из жительниц соседнего дома, жильцы жаловались на огромную трещину в здании, но на это никто не отреагировал.

Детальнее о взрыве в Дрогобыче читайте в материале "Апострофа": Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео.