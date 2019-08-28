Зрада или перемога? Украинцы бурно обсуждают в сети освобождение Вышинского

Изменение меры пресечения для главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского вызвало широкий резонанс в украинском обществе.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают, связано ли освобождение Вышинского из-под стражи с его возможным обменом, и оправдан ли будет такой обмен.

Многие сомневаются, что ответное освобождение украинцев из российских тюрем вообще последует и обвиняют во всем команду нового президента Владимира Зеленского. Другие же отвечают им, что и при Петре Порошенко Вышинскому, как и многим другим, срок не дали.

Некоторые призывают украинцев успокоится и подождать, пока не завершится обмен. Часть пользователей также обращает внимание на заявления самого Вышинского о том, что он не хочет участвовать в обменах заключенными.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 28 августа, Апелляционный суд в Киеве освободил главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.