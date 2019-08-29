Что-то пошло не так: опубликованы фото с дня рождения "вора в законе" под Хмельницким

28 августа "вор в законе" по прозвищу "Гули" праздновал свой день рождения и по этому случаю в Хмельницкой области прошла сходка украинских авторитетов криминального мира.

Как сообщает в Facebook заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, на сходке "что-то пошло не по плану".

На опубликованных кадрах видно, как силовики помешали планам авторитетов отпраздновать событие.

"Вчера криминальное "сообщество" в разных странах мира отдавали честь в честь дня рождения "вора в законе" по прозвищу "Гули", который в последнее время вынужден "путешествовать" по разным странам - Турция, Азербайджан, ОАЭ. В нашей стране его сторонники собрались на базе отдыха в Хмельницкой области, но что-то у них пошло не так..." - написал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что гражданина Грузии по кличке "Валера Кутаисский" выдворили из Украины с запретом на въезд в страну на 5 лет.