Обрушение дома в Дрогобыче: появились печальные данные о числе жертв и судьбе ребенка

Число жертв обрушения дома в Дрогобыче Львовской области возросло до шести человек. Ранее сообщалось о двух погибших.

Новую информацию в ночь на 29 августа опубликовали в пресс-службе ГСЧС Львовской области.

По состоянию на 3:28 известно о гибели двух мужчин, трех женщин и ребенка. Спасатели остаются на месте трагедии, продолжается активная фаза разбора завала строительных конструкций.

Всего на месте трагедии работают 470 человек и 75 единиц техники.

Как известно, дом в Дрогобыче обрушился в ночь на 28 августа. Здесь обвалился один из подъездов четырехэтажки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что одна из пострадавших во время обвала дома в Дрогобыче, под Львовом, в результате взрыва в котором погибли два человека, рассказала о том, что пришлось пережить.