Остается месяц-два: в деле о смертельном ДТП с Зайцевой произошел новый поворот

Сергей Перепелица, адвокат осужденного за ДТП в Харькове Геннадия Дронова заявил, что 10 лет тюрьмы для его подзащитного - несправедливый приговор, потому он будет через месяц-два подавать новую жалобу для оспаривания решения суда.

Об этом сообщает ресурс KHARKIV Today.

Правозащитник также сказал, что будет оспаривать решение Харьковского апелляционного суда, который оставил в силе решение Киевского районного суда Харькова.

"В принципе, решение Апелляционного суда схоже с решением суда первой инстанции. По моему мнению, суд должен был предоставить оценку доказательствам, но я этой оценки не вижу. Не вижу, чтобы оценили те отличия, которые есть в экспертизе, все те нарушения, о которых я говорил в апелляционной жалобе. Считаю, что процесс был не объективен и не полон. Я заявлял ходатайство об исследовании доказательств, но мне отказали", - рассказал Перепелица.

По его словам, кассационную жалобу он планирует подготовить за месяц-два. По закону подать кассацию можно спустя три месяца с момента, когда апелляционный суд обнародовал свое решение. В Верховном суде защита Дронова по-прежнему планирует добиваться оправдательного приговора.

Как сообщал "Апостроф", журналистка Татьяна Доцяк заявила, что люди, которые делали все, чтобы виновники смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Геннадий Дронов и Елена Зайцева не получили заслуженные тюремные сроки, должны быть наказаны.