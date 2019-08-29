Трагедия под Иловайском: в сети напомнили важное видео с россиянами

В сети продолжают вспоминать события пятилетней давности, которые произошли под Иловайском Донецкой области, где погибли сотни украинских солдат.

Так, пользователи соцсетей напомнили о ролике с российскими военными, которых взяли в плен украинские силовики в районе Червоносельского Донецкого области.

"29 августа бойцы батальона "Донбасс" захватили несколько российских пленных, уничтожили несколько единиц вражеской техники, захватили российский танк. Только когда их вынудили сложить оружие, обещая выпустить из окружения, они прекратили огонь и попали в плен, откуда вернулись через 4 месяца, а кто-то почти через год", - говорится в подписи к видео.

Украинская армия потеряла в боях под Иловайском в августе 2014 года 220 человек, еще 40 военных пропали без вести, а 13 – до сих пор находятся в плену.

Читайте материал "Апострофа" про Иловайскую трагедию: Вокруг нас стоял густой запах крови - очевидец о боях под Иловайском.