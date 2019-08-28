Украинские военные рассказали, как отбивают атаки врага на Донбассе: мощное видео с передовой

Украинские военнослужащие эффективно борются с боевиками, недавно ликвидировав вражескую ДРГ на Луганском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Военное телевидение Украины, на котором военные ВСУ рассказывают о ситуации на передовой.

"Работали с двух сторон. Зашли на опорный пункт под прикрытием снайпера", - рассказал один из украинских военных.

Вражескую ДРГ удалось нейтрализовать. Украинские военные отмечают, что используя хлебное перемирие, боевики занимаются обустройством окопных сооружений и подготавливаются к зиме.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтеры показали предсмертное фото ДРГ боевиков под Авдеевкой.

Также украинские военные уничтожили ДРГ боевиков и захватили "трофей".

Кроме того, были озвучены масштабные потери боевиков за время проведения ООС на Донбассе.