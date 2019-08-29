В Чернигове жестоко избили журналиста: опубликованы фото

В Чернигове неизвестные напали и избили журналиста Игоря Стаха.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала. Злоумышленники напали на журналиста сзади. Он отметил, что мужчины следили за ним, что могут подтвердить свидетели.

Злоумышленники приехали на иномарке с номерами FNS979. Два человека вышли из авто и набросились на Игоря. Они повалили его на землю, начали бить руками и ногами.

Журналист опубликовал свои фото после нападения. Также он попросил других пользователей сети сделать репост его поста.

Как сообщал "Апостроф", под Харьковом неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112 Украина", которая занималась съемкой сюжета о хищении леса.