На Волыни жена из мести отрезала мужу голову: детали трагедии

23 августа в Ровенском районе жена убила своего мужа: задушила мужчину во сне, а потом отрезала ему голову.

Об этом сообщает ресурс "Ровно Вечернее".

Как стало известно, 49-летняя жительницы села Обаров жестоко убила своего 47-летнего мужа. После того, как она задушила его веревкой, женщина пыталась расчленить тело топором, отрезав ему ножом голову.

Правоохранители задержали преступницу в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Свой поступок она объяснила тем, что муж постоянно над ней издевался. Злоумышленницы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

24 августа суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет. Понесет женщина наказание станет известно после получения результатов судебно-психиатрической экспертизы, поскольку жительница Обарова находится на психиатрическом учете сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

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