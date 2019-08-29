Зверское убийство в Харькове 26-летней девушки: в деле произошел неожиданный поворот

Прокуратура открыла уголовное производство против сотрудников полиции, которых обвиняли в попытках замять дело убийства 26-летней Яны Криворучко в Харькове.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает NewsRoom.

Как отмечается, сотрудников Холодногорского отдела полиции подозревают в получении взятки (статья 368 УК Украины). Сейчас дело передано в Государственное бюро расследований.

Напомним, тело девушки было найдено в яру за улицей Рельефной 9 июля. В совершении преступления силовики подозревают 16-летнего Дениса Редина, который был знаком с погибшей. Задержали парня лишь 15 августа. По мнению мамы Яны Жанны Шевченко, все это время сотрудники Холодногорского отдела полиции пытались замять дело и "повесить" убийство на некоего бездомного.

Как сообщал "Апостроф", ранее неподалеку от Харькова в Григоровском лесу мужчина нашел полуобнаженное тело женщины, накрытое тряпкой.