Мать потеряла единственного сына: названа фамилия погибшего на Донбассе морпеха ВСУ

В пятницу, 30 августа, боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, в результате чего был смертельно ранен морской пехотинец.

Об этом говорится в сообщении 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Facebook.

"Около 09.00, вблизи населенного пункта Водяное, от вражеского обстрела в сторону позиций наших защитников, получил несовместимое с жизнью ранение наш собрат - младший сержант Савинов Сергей Васильевич", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мать военнослужащего лишилась единственного сына.

Подробнее о бойце батальона "Донбасс", который попал в Иловайский "котел" и год провел в плену, читайте в материале "Апострофа": Вокруг нас стоял густой запах крови - очевидец о боях под Иловайском.