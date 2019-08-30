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Над Киевом поднялся столб дыма из-за сильного пожара: опубликованы фото

пятница, 30 августа 2019, 12:05
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В пятницу, 30 августа, в Киеве был замечен огромный столб черного дыма в Дарницком районе, спасатели сообщили о пожаре на складах.

Об этом сообщил спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага, передает "Информатор".

Отмечается, что дым был замечен на окраине города – очевидцы сообщили, что источник дыма находится в районе станции метро "Красный Хутор".

По словам представителя ГСЧС, возгорание произошло на улице Николая Хвылевого, 1 в складском помещении, в ангаре. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

Пожарные уже приехали на место событий и работают над ликвидацией возгорания. По их словам, угрозы распространения огня нет.

Информации о пострадавших вследствие пожара пока нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ковеле Волынской области в районе Сельмаша произошел пожар в многоэтажном доме, дым был виден на весь город.

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