В Днепре от полученных на Донбассе ранений умер украинский боец

В воскресенье, 1 сентября, в областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре от ранений, полученных 25 августа в зоне ООС, умер сержант Александр Грицаюк.

Об этом на своей странице в Facebook написала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Как отмечается, боец получил тяжелые минно-взрывные ранения во время обстрела на территории Донецкой области.

"Очень больно… Сегодня остановилось сердце Грицаюка Александра Владимировича, 47 лет, сержанта 24-й (отдельной механизированной. - Ред.) бригады, 25 августа, во время вражеского обстрела получившего крайне тяжелые минно-взрывные ранения. Врачи боролись за жизнь до последней минуты. Вечная память Герою!" - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в августе 2019 года в зоне боевых действий на Донбассе погибли семь украинских военных.