Хотел "проскочить": под Ровно мотоциклист попал в страшное ДТП, фото

В Ровенской области 16-летний мотоциклист попал в смертельное ДТП на железнодорожном переезде.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Влад Антонов.

Авария произошла 31 августа в Сарненском районе, мотоциклист хотел проскочить переезд перед локомотивом.

"Около 11:00 на перегоне "Сарны-Страшево" машинист локомотива допустил наезд на мотоцикл Viper под управлением 16-летнего жителя села Карпиловка, который пересекал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия, медики "скорой" лишь констатировали его смерть", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 276 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 1 сентября, на Закарпатье произошло жуткое ДТП, в результате которого один из автомобилей отбросило на десять метров в забор.