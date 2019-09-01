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Авто разорвало пополам: на Закарпатье произошло жуткое ДТП, фото и видео с места

воскресенье, 01 сентября 2019, 14:32
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Фото: Mukachevo.net

В воскресенье, 1 сентября, на Закарпатье произошло жуткое ДТП, в результате которого один из автомобилей отбросило на десять метров в забор.

Об этом сообщает Mukachevo.net, публикуя фото и видео с места ЧП.

Известно, что Mercedes, который ехал по главной дороге "Иршава-Долгое", влетел в ВАЗ, который выезжал со второстепенной дороги из центра села.

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"В результате столкновения Mercedes отбросило на 10 метров к забору, неподалеку от автобусной остановки", - пишет издание.

Как сообщал "Апостроф", 15 июня в Ужгороде произошла ужасная авария, в результате которой пострадали три человека. Оказалось, что молодая девушка за рулем Porsche Cayenne не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

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