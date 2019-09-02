Появились подробности жуткой находки на свалке под Харьковом: видео

Тело женщины с перерезанным горлом, которое обнаружили на свалке под Харьковом, привезла на мусорный полигон коммунальная машина.

Об этом сообщает ТСН.

Женское тело лежало среди груды мусора. Тело женщины обнаружил работник свалки, когда сортировал мусор. У женщины был маникюр, а на руке часы.

"Я стащил один пакет и увидел ногу. Крови вообще не было", - вспоминает он.

Убитой оказалась 40-летняя местная жительница. Правоохранители начали просматривать кадры камер наблюдения с ее района и увидели, как неизвестный бросает ее тело к мусорному баку. В полиции заверяют, что благодаря камерам наблюдения, уже вышли на след вероятного убийцы.

Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом обнаружили жуткую находку в воде.