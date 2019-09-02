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Пьяный экс-полковник СБУ устроил страшное ДТП под Киевом: опубликовано видео
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Пьяный экс-полковник СБУ устроил страшное ДТП под Киевом: опубликовано видео

понедельник, 02 сентября 2019, 16:04
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В Киевской области произошла авария с участием бывшего чиновника СБУ.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

Согласно сведениям очевидцев, водитель, явно находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал в помещение частного рыбного хозяйства "Forelka club".

Также указано, что виновник аварии получил сотрясение мозга.

Журналисты отмечают, что за рулем был полковник СБУ в отставке, его имя не называлось.

"На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, скорая помощь. Пока пьяное тело спало, его извлекали с авто", - отмечается в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяный водитель после общения с местными активистами полез в драку со свидетелями и попал на видео.

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