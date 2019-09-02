Пьяный экс-полковник СБУ устроил страшное ДТП под Киевом: опубликовано видео

В Киевской области произошла авария с участием бывшего чиновника СБУ.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Instagram.
Согласно сведениям очевидцев, водитель, явно находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал в помещение частного рыбного хозяйства "Forelka club".
Также указано, что виновник аварии получил сотрясение мозга.
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Пьяная авария в Киевской области Полковник СБУ в отставке, находясь в алкогольном опьянении, влетел на полном ходу в рыбное хозяйство " Forelka club" живой,только сотрясение мозга. На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, скорая помощь. Пока пьяное тело спало, его извлекали с авто. Присылайте ваши фото/видео @dtp.kiev.ua @dtp.ua @dtpkievua
Журналисты отмечают, что за рулем был полковник СБУ в отставке, его имя не называлось.
"На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, скорая помощь. Пока пьяное тело спало, его извлекали с авто", - отмечается в публикации.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяный водитель после общения с местными активистами полез в драку со свидетелями и попал на видео.