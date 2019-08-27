В Киеве пьяный водитель устроил дебош после задержания: опубликовано видео

В Киеве заметили пьяного водителя-нарушителя, который полез в драку, его сняли на видео.

Об этом сообщает в Telegram-канале "Ху*вый Киев".

ЧП произошло по адресу улица Радужная, 49. Во время рейда "Автопатруль Майдан" увидел мужчину, который находился на рулем авто в состоянии алкогольного опьянения. На замечание он стал реагировать достаточно агрессивно. А потом нарушитель с кулаками набросился на свидетелей, в том числе и женщин.

"Срочно нужно разработать механизмы профилактики (например кол в ж*пу) для бухих уродцев за рулем. Оно бухое в хлам, еще и быкует!", - прокомментировали инцидент в сети.

Как сообщал "Апостроф", в Мелитополе Запорожской области полицейский оскорбил военнослужащего, конфликта удалось избежать только из-за напарника хама в форме.