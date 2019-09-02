В Киеве произошла массовая драка со стрельбой: фото и видео с места

В ночь на понедельник, 2 сентября, в Киеве произошла массовая драка со стрельбой в одном из кафе.

Об этом сообщает ТСН.

Инцидент случился на ул. Константиновской, конфликт возник между компанией, которая отдыхала в кафе, и совладельцами этого заведения.

По словам одного из совладельцев, причиной ссоры стало то, что отдыхающие вели себя слишком громко. Мужчина утверждает, что компания из 15 человек попросила разрешения посидеть на летней площадке после 23:00, когда кафе уже должно было закрываться.

"Мы им сказали, что нужно будет тихо. Они сказали: "Хорошо". Проходит полчаса. Они шумят. Мы сделали одно замечание... Уже именно до драки они сидели на полу, выпивали... Шумели. Уже сделали замечание - они начали возмущаться: "Мы платим деньги - мы хотим дальше отдыхать". Я говорю: "Мало, что вы платите - здесь люди отдыхают". И они начинают хозяина ресторана окружать толпой... Я одного выдергиваю - и все начинают драться. Чтобы это предотвратить, я применил стартовый пистолет", - рассказал совладелец заведения.

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Отмечается, что на место происшествия вызвали полицию, но правоохранители никого не задержали.

У ніч проти 2 вересня в одному з кафе на вул. Костянтинівській у Києві сталася бійка зі стріляниною. Відео очевидця події. pic.twitter.com/SfRJRnlpW4 — ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) September 1, 2019

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неадекват с пистолетом устроил стрельбу по людям.