В Киеве произошла массовая драка со стрельбой: фото и видео с места ЧП

В ночь на субботу, 29 июня, в Киеве несколько человек устроили драку со стрельбой в ресторане "Каспий", в результате чего одному человеку выстрелили в ногу.

Об этом сообщает Информатор.

После стрельбы нападавшие, которых было пятеро, скрылись на автомобиле Seat с литовскими номерами, а полиция ввела план "Сирена". Подозреваемых задержали через несколько часов в Днепровском районе.

Так, похожий по приметам автомобиль полицейские заметили на улице Андрея Малышко. Правоохранители заблокировали машину и задержали группу мужчин кавказской внешности. В салоне также сидели две девушки, у которых патрульные обнаружили вещества, похожие на наркотики.

Подозреваемых задержали. По имеющейся информации, данные лица могут быть причастны к еще нескольким разбоям, в том числе на территории Гидропарка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неадекват с пистолетом устроил стрельбу по людям.