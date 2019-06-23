RU  UA  EN

воскресенье, 23 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 июня

17:00
Гороскоп на завтра: Водолеи станут бунтарями, а Рыб начнут утомлять люди
16:54
​В ПЦУ новый скандал: двух священников наказали из-за Филарета
16:34
Один из лучших теннисистов мира приблизился к легендарному рекорду
16:27
​В Киеве неадекват с пистолетом устроил стрельбу по людям: видео
15:57
Появились фото нового пополнения "бригады 200" на Донбассе
15:46
Один из лучших футболистов мира сделал сенсационное заявление
15:28
Школьников в Украине будут учить о гражданской войне на Донбассе: министр удивила заявлением
15:13
Суд отпустил полицейского, убившего семью с ребенком в ДТП: родственники в шоке
14:51
Украинский чиновник вляпался в скандал из-за концлагеря для ЛГБТ
14:37
Под Полтавой упал легкомоторный самолет с людьми: фото
14:26
Динамо подпишет игрока сборной Украины
14:10
Сохранить лицо Путина: стало известно, как Запад хочет закончить войну на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Киеве неадекват с пистолетом устроил стрельбу по людям: видео

воскресенье, 23 июня 2019, 16:27
переглянути новину українською

В Оболонском районе столицы нетрезвый мужчина начал стрелять по прохожим, вследствие чего был ранен один человек.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"В двух словах, вот этого не совсем молодого и совсем нетрезвого человека заметили ещё на Минской, когда он ходил и размахивал пистолетом. Потом он сел в 24 маршрутку, где продолжил выделываться пистолетом. Вышел на Автозаводской, где начал стрелять по прохожим людям, попал в одному парню в ногу, парня забрали в БСП, а этого неадеквата задержали", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 22 июня, в Киеве произошло ЧП на станции метро, где неизвестный бросался с ножом на прохожих.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: