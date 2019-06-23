​В Киеве неадекват с пистолетом устроил стрельбу по людям: видео

В Оболонском районе столицы нетрезвый мужчина начал стрелять по прохожим, вследствие чего был ранен один человек.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"В двух словах, вот этого не совсем молодого и совсем нетрезвого человека заметили ещё на Минской, когда он ходил и размахивал пистолетом. Потом он сел в 24 маршрутку, где продолжил выделываться пистолетом. Вышел на Автозаводской, где начал стрелять по прохожим людям, попал в одному парню в ногу, парня забрали в БСП, а этого неадеквата задержали", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 22 июня, в Киеве произошло ЧП на станции метро, где неизвестный бросался с ножом на прохожих.