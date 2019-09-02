В России фура устроила страшное ДТП, много погибших: опубликовано видео аварии

В воскресенье, 1 сентября, в России, на трассе М-4 "Дон" в Павловском районе произошла страшная авария с фурой.

Об этом сообщается на канале "Бушующий мир" в Telegram.

На канале также было опубликовано видео момента аварии с подробным описанием событий.

"На кадрах, снятых видеорегистратором одного из участников ДТП, видно, как переворачивается фура и таранит Citroen Berlingo и Opel Insignia", - отмечается в публикации.

Согласно информации от правоохранителей, в аварии погибли четыре человека - водители Nissan и Citroen, а также 53-летняя пассажирка и 15-летний мальчик. В больницу были доставлены другие участники аварии – 10-летний мальчик и водитель фуры.

Полиция рассматривает версию, что виновником аварии был водитель Nissan Note, который выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровенской области 16-летний мотоциклист попал в смертельное ДТП на железнодорожном переезде.