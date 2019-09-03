Можно сравнивать с Чернобылем: новые фото, видео и данные о радиации после взрыва под Северодвинском

В России продолжают появляться новые ужасающие подробности последствий взрыва реактивной установки возле города Северодвинск.

Так, журналисты обратили внимание на два понтона в устье реки Верховки, от которых шел сильный радиационный фон. Еще 31 августа фон в 150 метрах от нынешнего местоположения понтонов составлял 70-186 микрорентген в час. Сейчас здесь приборы показывают свыше 750 микрорентген в час.

На самих понтонах без соответствующей защиты мерить уровень радиации никто не рискует. Более того, здесь нет ни ограждения, ни охраны, ни предупреждающей информации по периметру опасных конструкций.

Понтоны расположены в четырех километрах от Неноксы. На остальных участках беломорского берега в районе населенного пункта, а также в самом селе фон не превышает 14 микрорентген в час.

Обратили журналисты внимание и на то, что весь беломорский берег от Солзы до Нёноксы в разгар рыболовного сезон пустует. Люди переживают из-за отсутствия информации, которая должна служить их безопасности. Особую тревогу у них вызывают брошенные и не дезактивированные понтоны.

Интересно, что в Чернобыле после взрыва на АЭС уровень радиации был около 1500 микрорентген в час, а спустя неделю после взрыва в Киеве дозиметры показывали 700 микрорентген в час.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по версии США взрыв на полигоне ВМС России под Северодвинском произошел при попытке поднять со дна моря ракету, утерянную в ходе предыдущих испытаний.