В России признали скачок радиации после ядерного ЧП под Северодвинском: детали

Росгидромет подтвердил повышение уровня радиации в воздухе после взрыва на полигоне ВМФ под Северодвинском.

Об этом сообщает издание Daily Storm.

В ведомстве отметили, что облако инертных газов возникло из-за распада изотопов бария, стронция и лантана. Впоследствии уровень радиации в районе Северодивнска пришел в норму.

"Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дня) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ). Как указывалось ранее, ИРГ стали причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения 8 августа 2019 года в Северодвинске", - говорится в сообщении.

После прохождения радиоактивного облака уровень радиации в районе ЧП стабилизировался и пришел в норму. В пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются.

Как ранее сообщал "Апостроф", радиационный фон в Украине не изменился после взрыва на российском ракетном полигоне вблизи населенного пункта Ненокса Архангельской области России.