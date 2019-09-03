Окна превратились в иллюминаторы: опубликованы видео разрушительного урагана "Дориан" на Багамах

На островах Большой Багама и Абако в результате действий урагана "Дориан" пострадали или были разрушены свыше 13 тысяч домов.
Как сообщает местная пресса, ураган представляет особую угрозу для острова в силу низкой скорости движения.
По информации специалистов, ущерб от урагана может достичь 25 миллиардов долларов.
Официальной информации о погибших на Багамских островах пока не поступало. В то же время в СМИ пишут, что жертвой непогоды стал семилетний ребенок.
Власти США выпустили собственные предупреждения и приказы об эвакуации населения самых уязвимых районов. В частности, здесь прошла эвакуация населения во Флориде, Джорджии и Южной Каролине.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видеозапись, как выглядит ураган "Дориан" из космоса.