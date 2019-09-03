Тело обнаружили в мешке: под Львовом произошло загадочное убийство

В одном из сел Стрыйского района Львовской области были обнаружены тела местных жителей: мужчины и женщины, которая до этого уже две недели как считалась пропавшей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

31 августа в полицию поступило сообщение о том, что в доме, который принадлежит 58-летнему местному жителю было обнаружено тело человека без признаков жизни, зашитое в мешок.

Полицейские установили личность погибшей – ей оказалась 37-летняя жительница села, которую до этого разыскивали уже две недели.

Кроме того, в траве рядом с домом правоохранители обнаружили тело хозяина дома, также без признаков жизни и с резаной раной шеи. Рядом с телом лежала коса со следами крови. Как предполагают в полиции – мужчина совершил самоубийство.

По факту смерти женщины открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, по факту смерти мужчины - по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "самоубийство". Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Проводятся досудебные расследования.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", полицейские задержали супругов, которых подозревают в убийстве молодого таксиста в Киеве.