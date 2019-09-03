Устроили засаду: появились детали задержания подозреваемого в резонансном убийстве под Харьковом

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины под Харьковом, тело которой нашли на свалке с перерезанным горлом.

Об этом рассказал начальник Лозовской полиции Николай Пономарь.

По его словам, чтобы задержать преступника, правоохранители организовали засаду. По данным издания ТРК "Лозовая", им оказался бывший военный, пенсионер. Во время службы пытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову, но выжил. Также известно, что 54-летний мужчина имеет психическое расстройство.

В полиции также добавили, что подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за то, что пырнул ножом мужчину. Десять лет был в розыске.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что тело убитой женщины на свалку под Харьковом привезла коммунальная машина.