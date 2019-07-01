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Пьяный водитель устроил ДТП с копами в Киеве: фото и видео

понедельник, 01 июля 2019, 08:31
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В ночь на 1 июля в Соломенском районе столицы пьяный мужчина на Ford с домом на колесах протаранил автомобиль патрульных.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя фото и видео.

"Еще одно бухое создание... на этот раз - на Дачной. Мало того, что оно нетрезвое село за руль Ford (BI3269CP), да еще и с прицепом - домом на колесах. Говорит, что у него "все пучком"", - говорится в сообщении.

Мужчина влетел в авто патрульных, а потом в отбойник и пытался убежать. Впоследствии его догнал другой наряд патрульной полиции.

К счастью, никто не пострадал. Тест Драгера показал 1,37 промилле алкоголя в крови злоумышленника.

Как сообщал "Апостроф", 30 июня в Дарницком районе столицы нарушитель правил дорожного движения на BMW 535i, убегая от полиции, травмировал одного из них.

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