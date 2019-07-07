Пьяный водитель устроил жесткое ДТП с авто с ребенком в Киев: фото и видео

В воскресенье, 7 июля, в Киеве произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Honda Accord и Mitsubishi Lancer службы такси, в котором ехала семья с маленьким ребенком.

Об этом сообщает Информатор.

В момент аварии в такси находились трое человек: семейная пара с двухлетним ребенком. Водитель Honda оказался пьян.

После столкновения водитель Honda вел себя неадекватно, сначала он говорил, что не был за рулем, затем сообщил, что машиной управляла девушка. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в его крови 2,11 промилле алкоголя.

В результате аварии серьезно пострадала женщина-пассажир такси, у нее травмы различной степени тяжести, в том числе закрытая черепно-мозговая травма и ушиб спины. Ее супругу медики оказали помощь на месте. К счастью, в результате аварии не пострадал двухлетний ребенок.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото пьяного ночного ДТП в Киеве.