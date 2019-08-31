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Кличка "Митяша": в сети показали фото россиянина, убитого на Донбассе бойцами "Азова"

суббота, 31 августа 2019, 18:04
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В четверг, 29 августа, в зоне действия операции Объединенных сил погиб российский наемник, участник незаконных вооруженных формирований Дмитрий Майдаровский по кличке "Митяша".

Об этом в Facebook сообщает блогер и военнослужащий Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Как отмечается, российский боевик был ликвидирован в бою с подразделением полка "Азов", в районе населенного пункта Зайцево.

Родом Майдаровский был из города Ставрополь, родился 13 июня 1978 года. Находился в составе так называемого "3 ОМСБр 1 АК".

По информации сайта "Миротворец", на Донбассе Дмитрий Майдаровский воевал с осени 2014 года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Донецке ликвидировали сына известного террориста ДНР Игоря Андриенко рэпера Егора "Борзини".

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