Кличка "Митяша": в сети показали фото россиянина, убитого на Донбассе бойцами "Азова"

В четверг, 29 августа, в зоне действия операции Объединенных сил погиб российский наемник, участник незаконных вооруженных формирований Дмитрий Майдаровский по кличке "Митяша".

Об этом в Facebook сообщает блогер и военнослужащий Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Как отмечается, российский боевик был ликвидирован в бою с подразделением полка "Азов", в районе населенного пункта Зайцево.

Родом Майдаровский был из города Ставрополь, родился 13 июня 1978 года. Находился в составе так называемого "3 ОМСБр 1 АК".

По информации сайта "Миротворец", на Донбассе Дмитрий Майдаровский воевал с осени 2014 года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Донецке ликвидировали сына известного террориста ДНР Игоря Андриенко рэпера Егора "Борзини".