Покушение на ректора под Тернополем: в полиции назвали главные версии

В полиции рассматривают несколько версий нападения на ректора Тернопольского экономического университета Андрея Крысоватого.

Об этом во время брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол, передает УНИАН.

"В настоящее время пострадавший еще не давал показаний. Следователи разрабатывают несколько версий, в частности, личной мести, вымогательства средств и из-за конфликтов, связанных с землей университета", - сказал Богомол.

Он уточнил, что взрывное устройство было заложено при входе во двор дома Крысоватого около 2 часов ночи.

"У пострадавшего в результате взрыва разорвало кисть левой руки, у жены - осколочные ранения. Состояние обоих - тяжелое, но стабильное, угрозы их жизни нет", - добавил он.

При этом Богомол уточнил, что может быть угроза жизни другим жителям города, поскольку видит серийность во взрывах.

"Сегодняшний инцидент я связываю с тем, который имел место месяц назад в центре Тернополя, когда сработала взрывчатка в подарочной коробке на капоте иномарки... Не исключаем появления очередных взрывных устройств возле автомобилей или мест проживания. Сегодня мы проведем заседание областного антитеррористического центра, в ходе которого особое внимание обратим на информирование людей, а особенно детей, о мерах безопасности. В целом призываем всех, кто видит что-то подозрительное, сразу обращаться в полицию", - уточнил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стал известен текст в записке, которую оставили убийцы во дворе ректора Тернопольского вуза вместе со взрывным устройством.