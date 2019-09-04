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В Киеве произошло смертельное ЧП с молодым парнем: фото

среда, 04 сентября 2019, 22:55
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В среду, 4 сентября, в Киеве произошло смертельное ЧП с 20-летним парнем.

Об этом на своей странице в Instagram сообщает dtp.kiev.ua.

"Трагическое ЧП в Киеве. Труп. Ул. Николаевская, 17, парень 20-ти лет упал с 15-го этажа. Смерть наступила мгновенно", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте работали медики скорой помощи и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области произошли два трагических инцидента с маленькими детьми, которые выпали из окна. ЧП случились в городе Борисполь с перерывом в несколько часов. Из окна многоквартирных жилых домов выпали 3-летний и 4-летний мальчики.

Также в Киеве из окна многоэтажного жилого дома выпала трехлетняя девочка.

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