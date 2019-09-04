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"Вышли" в окно: фото и подробности жутких случаев с маленькими детьми под Киевом

среда, 04 сентября 2019, 13:47
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В Киевской области произошли два трагических инцидента с маленькими детьми, которые выпали из окна.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ЧП случились в городе Борисполь с перерывом в несколько часов. Из окна многоквартирных жилых домов выпали 3-летний и 4-летний мальчики.

На места прибыли правоохранители, которые выяснили, что младший ребенок выпал из окна второго этажа комнаты, пока мама ушла на кухню готовить еду. Вернувшись через несколько минут увидела, что сына там уже не было. Выглянув на улицу, она заметила, что мальчик лежито на траве на москитной сетке.

Женщина сразу спустилась вниз, взяла малыша и самостоятельно отвезла в больницу. Мать объяснила, что сын и раньше вылезал на подоконник и она не раз делала ему замечания.

Отмечают, что сейчас мальчик находится в больнице с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами. С травмами в больнице находится и 4-летний малыш, выпавший с балкона второго этажа. Однако его состояние тяжелое - сейчас он в реанимации.

По результатам проверки обстоятельств выяснилось, что отец привез сына к бабушке, чтобы та присмотрела за ним. Вернувшись из кухни в комнату женщина не увидела ребенка, а заметила открытые на балкон двери и разорванную москитную сетку. Выглянув, обнаружила малыша на траве, спустилась и увезла его в больницу, рассказав об этом отцу.

"К сожалению, несмотря на все профилактические мероприятия и разъяснительные беседы, проводимые работниками ювенальной превенции Киевской области, такие досадные случаи все еще имеют место. Ювенальная превенция Киевской области обращается с просьбой к родителям и всем взрослым не оставлять детей без присмотра, ведь это может привести к трагическим последствиям", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве из окна многоэтажного жилого дома выпала трехлетняя девочка.

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