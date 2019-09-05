Ездила в Россию: всплыла интересная деталь про представительницу Кабмина в Раде

Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде, нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук ранее ездила в Россию и принимала там участие в пропагандистских телевизионных эфирах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Дмитрий Качура.

Также, по его словам, Верещук ранее обвиняли в "подыгрывании" Кремлю.

"Ирина Верещук, народный депутат из фракции "Слуга народа", стала постоянным представителем Кабинета Министров в Верховной Раде. Это та самая экс-мэр Равы-Русской, которую обвиняли в подыгрывании москалям... И та, которая ездила в Рашку на эфиры говорить о мире. Замечательный выбор, в общем…", – пишет Качура.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что Украине следует выдать России свидетеля по делу катастрофы МН-17 Владимира Цемаха в рамках процедуры обмена.