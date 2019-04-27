На росТВ устроили дикий праздник с разделом Украины: видео и реакция сети

Пользователей сети возмутил ролик, где российский политик Владимир Жириновский разрезает торт в виде Украины.

Видео показали в эфире российской телепрограммы, которую ведет пропагандистка РФ Ольга Скабеева.

На записи Жириновский комментирует разрезание торта в виде Украины. По его словам, он делит страну, оставляя Украине лишь западную часть. Также на ситуацию отреагировала ведущая Скабеева, повторив слова политика, что он мягко разрезает, чтобы никому не навредить.

"А представьте какого-нибудь американского деятеля, которому подарили торт с Россией и он его делить начал на видео. Скабеиха с мужем целую программу же соберут и будут говорить, что США хотят страну разделить", - написали а Telegram-канале "Загнивающий Запад".

Также и возмутились другие пользователи, написав об этом.

Как сообщал "Апостроф", Госдума России 7 марта приняла в окончательном чтении законопроект о блокировке фейковых новостей.