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Смертельное ДТП с детьми под Львовом: в полиции озвучили главную версию, видео

четверг, 05 сентября 2019, 22:47
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По версии правоохранителей, водитель микроавтобуса Mercedes Vito, который влетел в автобус с детьми, мог уснуть за рулем.

Об этом сообщает ТСН.

Предварительно виновником аварии называют погибшего водителя Mercedes. Он гражданин Германии, направлявшийся в Ровно, а накануне пересек границу.

"Одна из версий - возможная усталость водителя. Он мог заснуть. Участники события рассказывают о его не совсем адекватное поведение: он вилял по своей полосе до столкновения, а затем выехал на полосу встречного движения. Они пытались ему сделать какие-то знаки но водитель не реагировал", - рассказал заместитель руководителя следственного отдела ГУ Нацполиции Львовской области Тарас Ханик.

Мог ли автобус избежать столкновения, станет известно после экспертизы. Правоохранители говорят, что такой большой автобус не мог делать резких маневров.

Напомним, авария произошла вечером 4 сентября. В автобус, который вез 49 детей (воспитанников танцевального коллектива), влетел микроавтобус Mercedes. Кроме этого, в ДТП участвовала и легковая машина VOLKSWAGEN Jetta. Вследствие столкновения 12 детей оказались в больнице. Кроме школьников, в салоне было четверо работников коллектива - они не пострадали. Также госпитализировали обоих водителей автобуса. Один из них в реанимации, его прооперировали. Состояние мужчины тяжелое, но стабильное. В полиции будут проверять, не превысил ли он скорость.

Как сообщал "Апостроф", 13 августа в оккупированном Донецке произошла масштабная авария, в которой погибли четыре человека, среди которых двое детей.

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