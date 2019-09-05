В Польше жестоко убили молодую украинку: появились данные о преступнике

В Польше жестоко убили 26-летнюю гражданку Украины, преступник покинул страну сразу же после содеянного.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Жительница Львовской области была убита 30 августа в польском городе Сохачев.

По данным правоохранителей, к преступлению причастен украинец, он выехал на территорию родной страны. Сейчас его местонахождения устанавливает Национальная полиция совместно с польскими коллегами.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Турции, на известном курорте Анталия, была найдена мертвой гражданка Украины, полиция предполагает, что ее убили.

Также в столице Германии - Берлине - 25 июля нашли убитой 25-летнюю украинку из Черновицкой области Наталью Михайлюк. Это была ее последняя поездка на заработки в Европу, после которой она мечтала открыть салон красоты в Черновцах и начать новую жизнь.