"Контора" молчит: при захвате Цемаха погиб знаменитый киборг-разведчик

Во время спецоперации по захвату экс-начальника ПВО так называемой ДНР Владимира Цемаха погиб доброволец 74-го разведывательного батальона Александр Колодяжный, который поднимал украинский флаг над Донецким аэропортом в 2014 году, и еще двое сотрудников СБУ были ранены.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель шеф-редактора "Обозреватель" Анна Молчанова.

"Разогнали инфу, что во время спецоперации (по Цемаху) погиб сотрудник СБУ и двое ранены. "Контора" пока молчит. По моей информации, погиб именно военный разведчик. Легендарный", - написала она.

Эту же информацию подтвердил на своей странице в Facebook Валерий Аверьянов, опубликовав фото погибшего.

"Мало кому известно, что во время операции СБУ по захвату террориста Цемаха, которого сегодня отпустил киевский суд, 27 июня один военнослужащий получил смертельные ранения, второй потерял ногу до колена. Александр Колодяжный украинский воин, киборг, который, рискуя жизнью, установил украинский флаг над ДАП, старший сержант 74-го отдельного разведывательного батальона, Народный Герой Украины, кавалер ордена "За мужество" III степени. Последняя боевая операция, в которой он принял участие, стала успешной, но теперь этот успех омрачен трагедией", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео прощания с погибшим на Донбассе киборгом Александром Колодяжным.