Появилось видео прощания с погибшим на Донбассе киборгом

Появилось видео прощания в Днепре с бойцом Александром Колодяжным, который умер от тяжелого ранения на Донбассе.

Об этом сообщает ТСН.

Александр Колодяжный – разведчик, который на передовой был с самого начала войны. 27 июня народный герой Украины во время выполнения боевого задания подорвался на мине, а через две недели, 11 июля, умер в больнице, не приходя в сознание.

Церемония прощания состоялась на Краснопольском кладбище. Родственники, друзья и товарищи по службе пришли простится со старшим сержантом 74-го отдельного разведывательного батальона.

Мать Александра не скрывала слез, идя по кладбищу. Добравшись до гроба сына, она едва держалась на ногах. "Звонил: мама, ты дома? Дома – я приеду. Кто же теперь мне позвонит?" - произнесла плача женщина.

"Все ему говорили: Саша, оставайся – а он говорил: нет, лучше пойду я, я уже пожил, мне 45 лет, чем пойдут молодые и будут гибнуть молодые. У меня опыт, и когда придут молодые, новые ребята – я их буду всему учить", - рассказала бывшая жена Александра Алена Антоненко.

Как сообщал "Апостроф", в больнице Днепра скончался украинский военнослужащий, получивший тяжелые ранения во время обстрела боевиками в районе Гранитного колонны Объединенных сил, в которой находился глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.