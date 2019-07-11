В Киеве от ранений умер киборг, поднявший над ДАПом украинский флаг: фото

11 июля в Киеве скончался доброволец 74-го разведывательного батальона Александр Колодяжный, который поднимал украинский флаг над Донецким аэропортом в 2014 году.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По уточненным данным, он скончался в центральном военном госпитале.

"Скончался от множества боевых ранений. Так и не пришел в сознание", - пишет пользователь Жека Гай.

Он уточнил, что похороны бойца пройдут 13 июля в Днепре.

В интервью "Цензор.НЕТ" Колодяжный рассказывал, что операция по подъему флага заняла считанные минуты и во время нее никто не пострадал.

"Провисел флаг все время, пока мы там находились, – две недели. Когда уезжали, он еще там был, но уже сильно простреленным. Флаг нам передали волонтеры, наши водители привезли вместе с продовольствием. Часто же просили на флагах расписаться для тех, кто оказывает помощь армии. А мы, увидев флаг, решили применить его по назначению. Знаете, может, это пафосно прозвучит, но часть моей жизни я посвятил защите своей Родины, герба и флага, которые символизируют мою страну. Это понимание пришло ко мне само по себе в 2014 году", - говорил тогда он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 июля в Николаевской области столкнулись два авто, погиб водитель одного из них - 10-летний мальчик.